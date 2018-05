Governo assina protocolo para promover eficiência energética nos Açores

O Governo Regional assinou um protocolo com a Associação das Agências de Energia e Ambiente (RNAE) que visa a promoção da eficiência energética no arquipélago, foi esta quarta-feira anunciado.

A diretora regional de energia, citada por uma nota de imprensa do executivo açoriano, salientou que o protocolo apresenta “objetivos concretos em termos de promoção da eficiência energética, nomeadamente através de uma alteração comportamental no uso racional da energia que permita uma redução da fatura energética e um maior rendimento disponível para as famílias”.

“Os Açores não possuem uma agência de energia, tendo a Direção Regional da Energia assumido este papel, que fica agora reforçado e reconhecido pela RNAE”, frisou Andreia Carreiro, acrescentando que estão patentes no documento agora assinado “diversas iniciativas que preveem o desenvolvimento de projetos que contemplem ações de formação e sensibilização em matéria de energia”.

A mesma nota refere que a Direção Regional da Energia, através de diversas parcerias que tem promovido a nível nacional e europeu, pretende "materializar ações que trilhem o desenvolvimento sustentado e descarbonizado da Região, com benefícios diretos na qualidade de vida dos açorianos”.