Governo apresenta Programa Nacional de Reformas aos parceiros sociais

Na ordem de trabalhos da reunião, que contará com a presença do ministro do Planeamento e Infraestruturas, Pedro Marques, está ainda o ponto de situação sobre a Agenda Social Europeia e outros assuntos.

Para a reunião de hoje não está prevista a discussão sobre as alterações à legislação laboral apresentadas pelo ministro da Solidariedade, Segurança Social e Trabalho, Vieira da Silva, uma vez que os parceiros ficaram de entregar até ao final da semana as suas posições sobre a proposta do Governo, sendo a negociação retomada apenas em maio, afirmou à Lusa o secretário-geral da CGTP, Arménio Carlos.