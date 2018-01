Governo apoia campanha de promoção do queijo de São Jorge

Segundo a secretaria Regional da Agricultura e Florestas, a campanha, além da degustação de Queijo de São Jorge em vários pontos de venda, inclui vídeos e cartazes, bem como a distribuição de 'kits' promocionais.

No âmbito da legislação que regula os apoios às organizações de produtores e cooperativas, a Região comparticipa esta campanha com um montante de 200 mil euros, sendo o restante suportado por capitais próprios da UNIQUEIJO, indica a nota do executivo açoriano, destacando que o apoio a este projeto da UNIQUEIJO justifica-se porque o Queijo de São Jorge é um produto fundamental e estruturante para toda a economia da ilha, dando emprego a muitas pessoas e gerando riqueza no setor.

O Queijo São Jorge, classificado como Denominação de Origem Protegida (DOP) e detentor do selo 'Marca Açores', é um produto totalmente natural e tradicional, sendo feito exclusivamente com leite cru de vaca e fabricado em três unidades fabris.