Governo apela a empresas do Canadá que invistam

O secretário regional Adjunto da Presidência para as Relações Externas salientou, em Angra do Heroísmo, o interesse do Governo dos Açores em sensibilizar os empresários canadianos para investirem na Região, apelando ao seu envolvimento na promoção e divulgação do arquipélago.



Rui Bettencourt, que falava sexta-feira, no final de uma reunião com a presidente da Federação de Empresários Profissionais Luso Canadianos, Michelle Jorge, frisou que os Açores possuem “ótimas áreas de investimento”, refere um nota de imprensa do executivo. “O nosso papel, o papel do Governo, é pôr em contacto os empresários canadianos com as oportunidades de negócio que há nos Açores”, afirmou o governante, sublinhando que estes empresários luso canadianos ou açor canadianos “gostariam de investir nos Açores”. Nesse sentido, considerou que a presidente da Federação de Empresários Profissionais Luso Canadianos é “uma ótima aliada”, por ser “alguém que é apaixonada pelos Açores e que é açoriana”, pelo que dirigirá para o Governo Regional “toda a vontade dos empresários canadianos de investirem nos Açores”.

O encontro com Michelle Jorge, que também contou com a presença do Diretor Regional das Comunidades, Paulo Teves, serviu também para preparar um encontro de empresários canadianos com a SDEA - Sociedade para o Desenvolvimento Empresarial dos Açores, que terá lugar aquando da reunião do Conselho Mundial das Casas dos Açores, em setembro, na cidade de Toronto, onde serão apresentadas as possibilidades que os Açores têm para poderem investir.

Rui Bettencourt sublinhou que Michelle Jorge, jovem advogada, cujas raízes estão na ilha das Flores, pertence à terceira geração de açorianos no Canadá, “uma geração de grande qualidade”, e está ligada à Federação com mais de mil empresários luso canadianos.