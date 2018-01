Governo açoriano lança em fevereiro concurso para reabilitar primeiras casas nas Lajes

O Governo Regional vai lançar em fevereiro um concurso para reabilitar as primeiras 138 das cerca de 400 casas na ilha Terceira ocupadas no passado por militares norte-americanos, disse à Lusa fonte do executivo da região.

De acordo com a mesma fonte, o concurso de fevereiro servirá também para "reabilitar e adaptar à nova função" o complexo escolar de cerca de 4.500 metros quadrados existente na Terceira e que ligado os bairros da Beira-Mar e Nascer do Sol, adjacentes ao complexo.

O executivo regional pretende, por via do projeto "Terceira Tech Island", desenvolver um parque empresarial na área do desenvolvimento tecnológico e programação, "atraindo e instalando empresas" na Terceira, indicou à agência Lusa a fonte do Governo.

Um dos "elementos de atração das empresas" será precisamente a existência de habitações para os trabalhadores: "A atração da zona assenta em haver habitações para os quadros que vêm de fora", refere à Lusa a mesma fonte.

Em 18 de janeiro, no parlamento açoriano, o presidente do Governo Regional indicou, num debate sobre a base das Lajes, que já estava resolvido o impasse em torno da utilização de cerca de 400 casas abandonadas pelos norte-americanos na ilha Terceira, entretanto cedidas à região.

"O Governo da República respondeu já à carta que o Governo Regional havia enviado, a propósito da cedência das habitações na ilha Terceira. E é com muito gosto e com muito orgulho que vos transmito que a resposta foi positiva", adiantou Vasco Cordeiro.

No final de novembro, Vasco Cordeiro leu aos deputados açorianos a missiva que endereçou ao primeiro-ministro, António Costa, e onde abordava a questão: "O fim a que pretendemos afetar esses imóveis é, para além de habitações, no caso dos bairros, o de apoio a alguns projetos de investimento que visam a dinamização económica da ilha”, dizia o texto.