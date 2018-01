Governo açoriano abre candidaturas a vários apoios à agricultura e florestas

O Governo dos Açores abre este mês as candidaturas referentes a 16 submedidas do Programa de Desenvolvimento Rural dos Açores - PRORURAL+, destinadas a apoios na área da agricultura e florestas, foi hoje anunciado.

No total, para estas submedidas, estão disponíveis cerca de seis milhões de euros de despesa pública, concretiza o executivo socialista liderado por Vasco Cordeiro.

Hoje foram já abertas as candidaturas referentes ao apoio "à conservação, utilização e desenvolvimento sustentáveis de recursos genéticos na agricultura", candidaturas cujo prazo termina a 09 de março.

A partir de 15 de janeiro serão publicados avisos referentes, entre outros, à formação profissional e aquisição de competências, atividades de demonstração e ações de informação e prestação de serviços de aconselhamento agrícola e florestal.

"Está ainda prevista para este mês a abertura de candidaturas ao nível das submedidas dedicadas à cooperação para o desenvolvimento e promoção de cadeias de abastecimento curtas e mercados locais e intervenções destinadas à atenuação e adaptação às alterações climáticas e projetos e práticas ambientais em curso", nota ainda o executivo regional.

Por fim, e no que refere ao investimento em zonas florestais, as candidaturas têm início em 21 de janeiro e abarcam áreas como a florestação de zonas arborizadas, a criação e manutenção de sistemas agroflorestais ou investimentos para a melhoria da resiliência e do valor ambiental dos ecossistemas florestais.