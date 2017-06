Governo abre nova fase de candidaturas à Marca Priolo

O Governo dos Açores anunciou a abertura de uma nova fase de candidaturas à Marca Priolo, uma ave endémica açoriana em perigo que apenas existe na zona nordeste de São Miguel, nos Açores



Uma nota do executivo açoriano acrescenta que as candidaturas decorrem a partir de segunda-feira e até 14 julho, acrescentando que a Marca Priolo distingue atualmente 46 entidades que desenvolvem a sua atividade nos concelhos de Nordeste e Povoação, território das denominadas "Terras do Priolo", e que adotem práticas sustentáveis, concretizadas em ações de melhoria do desempenho ambiental e social da empresa.

As Terras do Priolo estão certificadas desde 2012 com o galardão da Carta Europeia de Turismo Sustentável em Áreas Protegidas e, no âmbito da recandidatura apresentada no ano passado à Federação EUROPARC, aguardam a obtenção do certificado por mais cinco anos.