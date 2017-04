Governo abre concurso para exploração da Água das Lombadas

O Governo dos Açores decidiu autorizar a abertura de um concurso público para adjudicar a concessão da exploração da água mineral natural conhecida por "Água das Lombadas", em São Miguel, cuja exploração está atualmente suspensa, foi hoje anunciado.



Segundo uma resolução publicada hoje em Jornal Oficial, a concessão da exploração daquela água mineral é por um prazo de 50 anos e prorrogável por períodos mínimos de cinco anos e máximos de 15 anos, até ao limite de 90 anos.

A exploração da água mineral das Lombadas, no concelho da Ribeira Grande, tem como objetivo "o aproveitamento daquele recurso natural através da sua exploração e comercialização, promovendo mais um impulso na diversificação do investimento e da competitividade externa das atividades económicas da região", salienta o executivo açoriano.

Com a concessão a privados, além do investimento necessário para dar início à exploração daquele recurso, a região receberá anualmente, decorridos sete anos a partir da celebração do contrato, os encargos de exploração correspondentes a 2% do resultado líquido da exploração, acrescenta.

A exploração da "Água das Lombadas" desenvolveu-se desde finais do século XIX até finais do século XX, mas a sua produção foi interrompida na sequência de um deslizamento de terras que ocorreu em 1998 e destruiu a unidade industrial de engarrafamento, pelo que a exploração está atualmente suspensa.