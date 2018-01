Governo Regional abre candidaturas para programa de turismo sénior

As candidaturas para o programa de turismo sénior “Meus Açores, Meus Açores”, que se destina a residentes açorianos com mais de 60 anos, foram abertas esta segunda-feira, informa o Governo Regional.

Em nota de imprensa, o executivo açoriano dá conta que esta quinta edição do programa "envolverá três dezenas de grupos, num total de cerca de mil pessoas de todas as ilhas do arquipélago", perspetivando que, por consequência, a inicativa possa "representar um acréscimo de seis mil dormidas na hotelaria regional", em altura de época baixa para o turismo na Região.







O programa, promovido pelas secretarias regionais da Solidariedade Social e da Energia, Ambiente e Turismo, vai decorrer durante os meses de janeiro a maio, estando a primeira viagem prevista para 25 de janeiro, tendo como destino a ilha de Santa Maria.



A mesma nota do gabinete de comunicação do Governo dos Açores informa que "o processo de candidaturas decorre em duas fases, sendo a primeira de 8 a 12 de janeiro e a segunda de 15 a 19 de janeiro, mas apenas se a totalidade das vagas previstas nesta edição do programa não for preenchida na primeira fase". As candidaturas podem ser efetuadas junto da RIAC ou dos serviços locais da Segurança Social em todas as ilhas.