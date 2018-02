Governo abre candidaturas aos prémios 'Daniel de Sá' e 'António Dacosta'

O Prémio de Humanidades “Daniel de Sá”, cujo prazo de candidaturas decorre até 27 de maio, destina-se a galardoar, a cada biénio, nos anos pares, uma obra inédita, referenciável aos Açores, escrita em português, por autor nacional ou estrangeiro, nas categorias de ensaio e criação literária. O valor pecuniário a atribuir é de 6.000,00 € para cada categoria, sendo as obras premiadas editadas pela Direção Regional da Cultura.



Uma nota do gabinete de imprensa do Governo açoriano, dá a conecer que o Júri do Prémio de Humanidades “Daniel de Sá” será constituído pelos escritores Joel Neto e Carlos Enes, bem como pelas personalidades pertencentes à Comissão Científica do Plano Regional de Leitura, Maria João Cavaco, Victor Rui Dores e Manoel Tomaz.

Já o Prémio de Pintura “António Dacosta”, cujo prazo de candidaturas termina a 27 de maio, destina-se a galardoar os artistas regionais e a valorizar a atividade cultural regional no domínio das artes plásticas, na categoria de pintura, nas áreas de pintura abstrata e de pintura figurativa. O valor pecuniário a atribuir é de 6.000,00 € para cada categoria.

Este ano, o Júri do Prémio de Pintura “António Dacosta” será constituído pelo diretor do Museu Carlos Machado, Duarte Melo, pelo artista plástico Urbano Resendes e pelo crítico de arte João Silvério.