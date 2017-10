Golo de Jonas dá triunfo ao Benfica sobre o Feirense

Com este golo, o avançado brasileiro reforçou a liderança na lista de melhores marcadores, totalizando agora 12 tentos, mais cinco do que um trio composto pelos portistas Aboubakar e Marega e pelo sportinguista Bas Dost, que ainda podem atuar nesta ronda.

A vitória mantém o Benfica no terceiro lugar do campeonato com 23 pontos, os mesmos do segundo, o Sporting, que joga ainda hoje em casa do Rio Ave, enquanto o Feirense é nono com 11.