Golo de Coates nos descontos dá vitória ao Sporting em Tondela

Um golo de Coates, no nono minuto de compensação, deu hoje a vitória 2-1 ao Sporting em casa do Tondela, no jogo que encerrou a 23.ª jornada da I Liga de futebol.

Os tondelenses adiantaram-se no marcador aos 13 minutos, por Miguel Cardoso, mas os 'leões' ainda igualaram na primeira parte, pelo holandês Bas Dost, e, numa altura em que atuavam com menos um, expulsão por duplo amarelo de Mathieu, chegaram à vitória já aos 90+9, através de Coates, quando o árbitro João Capela precedia a compensações de tempo perdido já nos descontos.

A vitória permite aos 'leões' voltarem a igualar o Benfica no segundo posto, ambos com 56 pontos, a dois do líder FC Porto, enquanto o Tondela fecha a jornada no 11.º com 25.