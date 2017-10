Golo de Bas Dost garante vitória do Sporting em Vila do Conde

O golo de Bas Dost surgiu já na reta final do encontro e permitiu ao avançado holandês isolar-se na segunda posição dos melhores marcadores com oito golos, menos quatro do que o brasileiro Jonas, que comanda com 12.

A vitória permite ao Sporting isolar-se no comando da prova com 26 pontos, mais um do que o FC Porto, que joga no sábado em casa do Boavista, enquanto o Rio Ave é sexto com 14.