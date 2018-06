Golden State Warriors campeões da NBA pela sexta vez, ao baterem 'Cavs' por 4-0

As mais lidas

Os Golden State Warriors, campeões em título, conquistaram na sexta-feira o seu sexto título de campeões da Liga norte-americana de basquetebol (NBA), ao vencerem fora os Cleveland Cavaliers por 108-85, no quarto jogo da final.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok