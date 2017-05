GNR volta a ter meios navais nos Açores

A Guarda Nacional Republicana (GNR) voltou a ter meios navais nos Açores, com a entrega, na Horta da primeira embarcação para patrulhamento da costa, que vem substituir uma outra, há muito desativada.



A "Laura", construída em fibra de vidro, tem sete metros de comprimento, um motor com 175 cavalos e foi apreendida pela GNR no Algarve, pela prática de atividades ilícitas, tendo sido reabilitada para ações de patrulhamento, que vão incidir, sobretudo, nas ilhas do Faial, Pico e São Jorge.

"Era um desejo que já acalentávamos há muito tempo, que felizmente agora se concretizou, de termos a primeira embarcação nos Açores", disse aos jornalistas o comandante territorial da GNR nos Açores, Armando Soares da Costa.

Segundo explicou, a embarcação veio permitir "uma nova mobilidade, em termos operacionais" no arquipélago, uma vez que o único meio naval que a GNR dispunha era um pequeno semirrígido, que não tinha grande capacidade, nem autonomia.

A intenção da GNR é utilizar a nova embarcação para vigilância da costa e do mar territorial, para fiscalização das atividades marítimo-turísticas e da pesca e "de outras que eventualmente venham a ser referenciadas".

O barco vai ser operado por sete militares e por duas equipas cinotécnicas (homem e cão), que acabam por "fazer a diferença" em relação a outras forças militares que já fiscalizam as águas dos Açores, como é o caso da Marinha ou da Polícia Marítima.

"Não há sobreposição de atividades! Aliás, foi uma das minhas principais preocupações, encontrarmos um nicho de atividade operacional, onde houvesse uma situação de complementaridade, de colaboração, e não de concorrência, que não serviria a ninguém", insistiu Soares da Costa.

Segundo explicou o comandante territorial da GNR nos Açores, a intenção é que os atuais meios navais venham a ser reforçados com uma outra embarcação para patrulhamento da costa na ilha de São Miguel.