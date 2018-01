GNR transportou 284 órgãos para transplante em 2017

Desde 2010 a GNR já realizou 1.974 transportes de órgãos, tendo percorrido mais de 300 mil quilómetros entre os vários centros hospitalares.

Em 2017, os militares transportaram 284 órgãos para transplante, tendo sido as unidades hospitalares do distrito de Lisboa, com 62 transportes, que requisitaram mais, seguidas pelas situadas em Setúbal com 57 e Coimbra com 33.

Segundo a Coordenação Nacional da Transplantação, o número de órgãos colhidos para transplante em 2016 foi o maior de sempre, num total de 936.