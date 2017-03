GNR captura duas serpentes em São Miguel

A Direção Regional do Ambiente e o Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) da GNR levaram a cabo uma operação de captura de répteis em território micaelense.



De acordo com nota difundida pelo Gabinete de Apoio à Comunicação Social (GACS) esta ação conjunta possibilitou a captura de duas cobras-de-ferradura no estaleiro de uma empresa de construção civil em São Miguel.



A cobra-de-ferradura (Hemorrhois hippocrepis) é uma serpente não venenosa e comum na Península Ibérica e no norte de África, e provem da família dos colubrídeos. O seu nome deve-se a uma mancha escura, em forma de ferradura, na zona posterior da cabeça.



Os répteis, detetados aquando da movimentação de carga marítima proveniente no continente, serão enviados para Lisboa, ao cuidado do ICNF - Instituto da Conservação da Natureza e Florestas, que os reintroduz no meio natural.