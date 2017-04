GNR recupera tartaruga em perigo de extinção

A GNR recuperou uma tartaruga em perigo de extinção, na praia de Porto Pim, na Horta.



"A tartaruga, com o nome comum tartaruga Boba, classificada 'em perigo de extinção' pela União Internacional para a Conservação da Natureza, foi arrastada até à costa devido às más condições climatéricas e estado do mar, não conseguindo retomar a sua rota sozinha", informa a GNR.

Os militares entregaram de imediato o animal à Secretaria Regional do Ambiente, tendo ficado a recuperar no aquário de Porto Pim, sob observação, com vista à sua posterior libertação.