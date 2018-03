GNR deteve 60 pessoas nas últimas 12 horas

A GNR anunciou hoje a detenção de 60 pessoas, a maior parte das quais por condução sob o efeito de álcool, num conjunto de operações realizadas entre as 20:00 de sábado e as 08:00, em todo o país.





Entre as 60 detenções, em flagrante delito, a GNR destacou 25 detidos por condução sob o efeito do álcool, quatro por condução sem habilitação legal, um por ofensas à integridade física e um por uso de documento de identificação alheio.

Nestas operações foram apreendidas 13 doses de haxixe e uma máquina de jogo ilegal de fortuna ou azar.

No âmbito da sinistralidade, foram registados 95 acidentes, dos quais resultaram 29 feridos ligeiros.

Na fiscalização do trânsito foram detetadas 753 infrações, destacando-se 233 casos de excesso de velocidade, 59 por condução com taxa de álcool no sangue superior ao permitido por lei, 54 por anomalias nos sistemas de iluminação e sinalização e 45 por falta de inspeção periódica obrigatória.

Foram detetadas 21 condutores a usar indevidamente o telemóvel, 21 sem cinto de segurança e/ou sistema de retenção para crianças, 14 casos de infrações relacionadas com tacógrafos e 10 com falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório.

As operações visaram a prevenção e combate à criminalidade violenta e fiscalização rodoviária, entre outras.