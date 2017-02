GNR deteve 454 pessoas e apreendeu quase 3.500 doses de droga na última semana

A Guarda Nacional Republicana deteve na última semana 454 pessoas em flagrante delito, das quais 154 por condução sob o efeito de álcool, e apreendeu quase 3.500 doses de droga.



Em comunicado hoje divulgado sobre um conjunto de operações policiais, que decorreram entre sexta-feira passada e quinta-feira desta semana, foram detidas 454 pessoas, destacando-se 154 por condução sob o efeito do álcool, 56 por condução sem habilitação legal, 37 por tráfico de droga, 25 por furto e oito por posse ilegal de arma.

Os militares da GNR apreenderam também 2.404 doses de haxixe, 533 de heroína e 511 de cocaína.

Foram igualmente apreendidas 19 armas de fogo, 525 munições, 31 armas brancas, 25 veículos e 1,58 toneladas de pescado.

Na área da fiscalização do trânsito foram detetadas 9.293 infrações, das quais 2.506 excessos de velocidade, 318 por condução com taxa de álcool no sangue superior ao permitido por lei, 402 por uso indevido do telemóvel e 366 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou sistema de retenção para crianças.