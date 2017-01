A Guarda Nacional Republicana (GNR) deteve 205 pessoas em flagrante delito, no fim de semana, e apreendeu 143 doses de cocaína e 549 de haxixe, informou hoje aquela força de segurança.



Em comunicado, a GNR refere que, do total de detidos, 138 deveram-se a condução sob o efeito de álcool, 22 a condução sem habilitação legal, 14 a tráfico de estupefacientes, cinco a posse ilegal de arma e cinco a furto.

No fim de semana, foram ainda apreendidas 20 toneladas de azeitona, três armas de fogo, duas armas brancas e 595 euros em numerário.

Na área do trânsito, a GNR detetou 2.027 infrações, das quais 728 por excesso de velocidade, 478 por condução com taxa de alcoolemia superior ao permitido por lei, 74 devido a falta de inspeção periódica do veículo e 50 a falta ou incorreta utilização do cinto de segurança ou cadeira para crianças.