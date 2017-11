GNR deteve 130 pessoas e apreendeu 10 armas de fogo no fim-de-semana

Além da sua atividade operacional diária, a Guarda Nacional Republicana realizou várias ações que visaram “a prevenção e combate à criminalidade violenta e fiscalização rodoviária”, adianta a GNR em comunicado.

Segundo a GNR, foram detidas nas operações 130 pessoas, a maioria (63) por condução sob o efeito do álcool e 19 por condução sem habilitação legal.

Foram também detidas 15 pessoas por tráfico de estupefacientes, sete por furtos e uma por violência doméstica.

No decorrer das operações foram apreendidas 945 doses de haxixe, 405 doses de liamba, 33 doses de cocaína, dez armas de fogo, 2.091 munições de vários calibres e sete armas brancas.

Foram ainda apreendidos três veículos, 638 artigos falsificados e 1.167 euros em numerário.

Nas ações de fiscalização de trânsito, os militares da GNR detetaram 1.245 infrações, 505 das quais por excesso de velocidade, 127 por condução com taxa de álcool no sangue superior ao permitido por lei e 98 por falta de inspeção periódica obrigatória.

As restantes infrações deveram-se a falta ou incorreta utilização do cinto de segurança ou cadeirinha (87), a problemas relacionados com tacógrafos (75), a falta de seguro de responsabilidade civil (49) e ao indevido do telemóvel na condução (33).