GNR detém um homem suspeito de tráfico de droga

A GNR anunciou que, entre 27 de dezembro de 2016 e 1 de janeiro de 2017, deteve nos Açores um homem suspeito de tráfico de droga e apreendeu várias doses de estupefaciente.



Em comunicado, a GNR adianta que apreendeu 3.275 doses de haxixe, 1.021 doses de heroína, 30 doses de pólen de haxixe e 14 doses de MDMA.

Ao nível do trânsito foram levantados, neste mesmo período, 58 autos de contraordenação, sendo 16 ao nível do aluguer de aluguer de veículos sem condutor e sete por uso indevido do telemóvel no ato da condução.