GNR detém suspeitos de tráfico e apreende droga

O Comando Territorial dos Açores adianta, em comunicado divulgado hoje, que levou a efeito um conjunto de operações, na semana de 01 a 07 de janeiro, que resultou ainda na apreensão de 48 doses de haxixe, 25 doses de canábis triturada, 11 quilos de pescado e uma soqueira.

No que se refere à fiscalização geral, a GNR instaurou 63 autos de contraordenação, 24 no âmbito do regime de bens em circulação, 17 da legislação da proteção da natureza e ambiente e um no âmbito da legislação sobre pescas.

Foram ainda instaurados no trânsito 14 autos de contraordenação, destacando-se dois por falta de seguro automóvel de responsabilidade civil.