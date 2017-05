GNR detém suspeito de tráfico e apreende 20 doses haxixe

A GNR deteve um homem suspeito de tráfico de droga e apreendeu 20 doses de haxixe, no âmbito das suas operações realizadas na semana de 2 a 7 de maio.



Em comunicado, a GNR acrescenta ainda que foram levantados 89 autos de contraordenação, 18 no âmbito da legislação da proteção da natureza e ambiente, quatro no quadro da legislação sobre registo, classificação e licenciamento de cães e gatos, 13 no âmbito do regime de bens em circulação.

Já no trânsito, foram levantados 50 autos de contraordenação.