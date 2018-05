GNR apreendeu 170 quilos de chicharro em São Miguel

Como se lê, "no decorrer de uma operação de fiscalização no âmbito da fuga à lota nos portos de pesca de Ponta Delgada e Vila Franca do Campo, foi detetada uma embarcação que estava a descarregar o pescado sem passar pelo controlo obrigatório da lota, tendo sido apreendido cerca de 170 quilos de chicharro e 18 quilos de cavala, em que esta última não possuía o tamanho mínimo necessário para ser comercializada".



Foram identificados dois homens de 48 e 52 anos na sequência das apreensões.