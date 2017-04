GNR apreendeu 12,5 quilos de lapas no aeroporto de São Jorge

A GNR apreendeu na quarta-feira 12,5 quilos de lapas, no aeroporto da ilha de São Jorge, com um valor estimado de 125 euros, anunciou aquela força policial.



"No decorrer de uma ação de fiscalização no aeroporto de São Jorge, os militares apreenderam as lapas, por terem sido apanhadas em época de defeso", refere em comunicado a GNR.

Foram identificados dois indivíduos e elaborados os respetivos autos de contraordenação, acrescentou a GNR no mesmo comunicado.

As lapas, após inspeção higio-sanitária, foi entregue a uma instituição de solidariedade social local.