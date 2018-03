GNR apreende 2,5 milhões de cigarros e detém quatro pessoas

Em comunicado, a Guarda Nacional Republicana refere que o grupo transportava o tabaco por via aérea de Angola para Portugal e para outros países europeus, tendo provocado um prejuízo aos Estado português de 2,7 milhões de euros por evasão fiscal.

Na terça-feira, militares do destacamento de Ação Fiscal de Lisboa cumpriram quatro mandados de detenção e realizaram 17 buscas, das quais 14 domiciliárias e apreenderam 156.946 cigarros de várias marcas, mais de 41 mil euros, 19 equipamentos informáticos e dois veículos.

Na operação ‘mambo’ foram detidas quatro pessoas, e constituídos mais cinco arguidos “que se dedicavam à introdução fraudulenta, à margem do controlo das autoridades aduaneiras, de tabaco em território nacional, sendo os distritos de Lisboa e Setúbal, os principais locais de distribuição”, refere a nota.

Os quatro detidos estão indiciados por contrabando qualificado, introdução fraudulenta no consumo qualificada, associação criminosa e de fraude fiscal, tendo ficado dois em prisão preventiva por determinação judicial.

Os outros dois estão obrigados ao pagamento de caução, proibição de sair do país e proibição de contactarem entre si e com os restantes arguidos do processo.