The Gift lançam hoje primeiro disco de originais em cinco anos

Os alcobacenses The Gift lançam hoje o álbum "Altar", disco com produção do inglês Brian Eno que vê o grupo de volta aos álbuns de originais, após a celebração de 20 anos de carreira.



Formados em 1994, em Alcobaça, os The Gift são oficialmente formados por Nuno Gonçalves, John Gonçalves, Sónia Tavares e Miguel Ribeiro, sendo acompanhados ao vivo e em estúdio por músicos como Mário Barreiros (bateria) ou Paulo Praça (guitarra).

Em entrevista à agência Lusa em Alcobaça, uma semana antes do lançamento do disco, o compositor Nuno Gonçalves e a vocalista Sónia Tavares foram perentórios: "É lógico que temos uma excitação tremenda por lançar este disco, achamos que é de longe o nosso melhor disco", disse o primeiro, com a cantora a sublinhar que "Altar" não pode "ficar escondido", pelo que a banda quer "mostrá-lo a toda a gente".

"Altar" integra dez novas canções - nenhuma em português - e foi produzido por Brian Eno, que pertenceu aos Roxy Music e, para além de ser dono de uma longa carreira a solo, gravou álbuns para nomes como Devo, Talking Heads, U2 ou Coldplay.

Quando se trabalha com um nome como este, admitiu Sónia Tavares, "as expectativas são maiores" do que o normal, mas, aos 22 anos de carreira, os The Gift "já dificilmente se deslumbram com alguma coisa".

Eno foi alguém que entendeu o coletivo, mesmo quando estes se "esqueciam" com quem estavam a trabalhar: "Às vezes tomávamos o pequeno-almoço juntos, ele [Eno] presenteava-nos com a marmelada que fazia de manhã apanhando laranjas selvagens. E às tantas estávamos todos aos gritos a dizer barbaridades e até nos esquecíamos que estávamos ali com o Brian Eno", revela Sónia Tavares, entre risos.

Nuno Gonçalves, por seu turno, define "Altar" como "um disco demorado, um disco muito cozinhado no sentido em que as versões finais demoraram muito tempo a aparecer", mas os verdadeiros conhecedores do grupo não demorarão, acredita, a integrar as novas canções.

Os The Gift vão atuar, em maio, no festival britânico The Great Escape, que decorre em Brighton, de 18 a 20 daquele mês, dias antes de tocarem em Londres, no Bush Hall, e em Berlim

De acordo com a página oficial da banda, depois da digressão nacional (que vai começar em Alcobaça na próxima semana e passar por Lisboa, Guimarães, Famalicão, Aveiro, Vila Real, Faro, Porto, Coimbra, Castelo Branco e Braga), o grupo tem concertos marcados em Inglaterra e em Berlim, este último a 30 de maio.