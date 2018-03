Gestmin aumenta posição nos CTT e passa a deter diretamente 12,31%

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), os CTT adiantam que receberam em 16 de março último da Gestmin SGPS, entidade estreitamente relacionada com João Fonso Ramalho Sopas Pereira Bento, administrador não executivo da empresa, a informação de duas operações relacionadas com a compra de ações dos Correios de Portugal.

Em 13 de março, a Gestmin adquiriu 122.500 ações ordinárias dos CTT em bolsa ao preço médio de 3,1594 por título, e que um dia depois a mesma entidade voltou a comprar 81.928 ações ordinárias dos Correios de Portugal, também na Euronext Lisbon, pelo preço de 3,1084 por ação.

"Assim, após a realização das referidas transações, a Gestmin passou a deter, diretamente, 18.465.215 ações representativas de 12,31% do capital social e dos direitos de voto dos CTT", adianta a empresa liderada por Francisco de Lacerda.

No entanto, para o cômputo da participação qualificada da Gestmin, considerando as posições dos administradores da Gestmin, no qual se inclui o presidente Manuel Carlos de Melo Champalimaud, a posição total nos CTT é de 12,58%, com 18.874.419 ações.

Em 17 de janeiro, a Gestmin tinha reforçado a posição nos CTT, passando a deter diretamente 12,17%.