Gelson Martins poupado no arranque dos trabalhos da seleção nacional

A seleção portuguesa de futebol realizou esta terça-feira o primeiro treino de preparação para os particulares com o Egito e Holanda, num apronto no qual Fernando Santos não contou com Gelson Martins e Luís Neto.

O extremo do Sporting foi poupado por precaução, enquanto o central do Fenerbahçe, que na véspera foi chamado a substituir Rúben Dias, não viajou a tempo de participar nos 15 minutos de sessão abertos aos jornalistas.

Contudo, há a possibilidade de o defesa treinar ainda hoje com os restantes companheiros na Cidade do Futebol, em Oeiras, mas já longe dos olhares da comunicação social.

Desta forma, no período a que os jornalistas puderam assistir, o selecionador nacional, Fernando Santos, contou com 23 jogadores, entre os quais o estreante Mário Rui, que rendeu Fábio Coentrão nos eleitos.

Os atletas realizaram trabalho com bola, não apresentando quaisquer limitações de ordem física.

Portugal defronta o Egito na sexta-feira, em Zurique, e a Holanda três dias depois, em Genebra, naqueles que serão os últimos particulares antes de Fernando Santos divulgar os convocados para o Mundial2018.

Depois destes, Portugal já tem agendados mais três jogos de preparação para o Mundial, a 28 de maio, com a Tunísia, em Braga, a 02 de junho, na Bélgica, e a 07 de junho, com a Argélia, em solo luso.

A comitiva lusa parte para a Rússia a 09 junho e estreia-se no Mundial2018 no dia 15, frente à Espanha. Cinco dias depois, mede forças com Marrocos e a 25 com o Irão, de Carlos Queiroz, em encontros do Grupo B.