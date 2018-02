Gelson Martins, Palhinha e Renato Sanches com mensagens de apoio a Ruben Semedo

Gelson Martins, antigo companheiro de Ruben Semedo no Sporting, que o transferiu para o Villarreal por 14 milhões de euros, manifestou-se na rede social Instagram, com uma fotografia ao lado do central.

“Contigo até ao fim do mundo”, escreveu o extremo português, horas depois de se saber que Ruben Semedo fica em prisão preventiva, na penitenciária de Picassent, por decisão do tribunal de Líria, sob a acusação de tentativa de homicídio.

Segundo o Tribunal Superior de Justiça da Comunidade Valenciana, Ruben Semedo, de 23 anos, é ainda acusado dos crimes de sequestro, agressões, ameaças, tentativa de roubo e posse ilegal de arma.

O futebolista do Villarreal foi detido na terça-feira, permanecendo deste então no comando da Guarda Civil, em Patraix, de onde saiu hoje para ser ouvido em tribunal.

Ruben Semedo é suspeito de ter, juntamente com outras duas pessoas, sequestrado um homem, a quem, sob ameaça com uma pistola, retiraram as chaves do apartamento, de onde roubaram dinheiro e objetos.

Alguns ex-companheiros quiseram mostrar solidariedade a Ruben Semedo, e também João Palhinha, do Sporting, colocou uma fotografia no Instagram, na qual surge com o defesa e com Gelson Martins, acompanhada de um coração verde e o sinal de oração.

Outro futebolista a manifestar-se foi Renato Sanches, atualmente no Swansea, ilustrando a sua mensagem com uma fotografia em que está com Ruben Semedo e ambos estão ao serviço da seleção.

“Força meu irmão”, escreveu o ex-futebolista do Benfica, atualmente no Swansea, por empréstimo do Bayern Munique.