Gelson Martins em convocatória alargada a 24 jogadores

Jorge Jesus já tinha dito ter esperança que Gelson Martins possa regressar hoje frente aos ‘dragões’, em encontro com início marcado para as 20:15 NO Estádio do Dragão, depois de ter falhado os últimos jogos, por lesão.

O extremo lesionou-se precisamente na meia-final da Taça da Liga, em que o Sporting eliminou o FC Porto no desempate por grandes penalidades, e falhou desde então a final com o Vitória de Setúbal, e os jogos da I Liga com Vitória de Guimarães e Estoril Praia.

Para a primeira mão da Taça de Portugal entram também na convocatória alargada o terceiro guarda-redes Stojkovic, os reforços de inverno Lumor, Misic e Wendel, além do médio Petrovic.

O grande ausente é o avançado internacional holandês Bas Dost, que se lesionou no jogo da Liga com o Vitória de Guimarães, com um traumatismo na zona das costelas, que o obrigou a sair no início da primeira parte.

Bas Dost é uma baixa de peso na equipa leonina, com o avançado a ser o melhor marcador da equipa na I Liga, com 19 golos marcados.