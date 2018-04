Gastão Elias e Pedro Sousa com entrada direta no 'qualifying' do Estoril Open

Os tenistas portugueses Gastão Elias e Pedro Sousa garantiram entrada direta no ‘qualifying’ do Estoril Open, confirmou esta terça-feira a organização da prova.

Gastão Elias, 106.º do ‘ranking’ mundial, foi o segundo com entrada direta, enquanto Pedro Sousa (118.º), foi sexto, numa lista de 14 atletas, encabeçada pelo britânico Cameron Norrie (103.º), de 22 anos.

“O Gastão e o Pedro vêm abrilhantar ainda mais o torneio e reforçar o contingente nacional que fazemos questão que seja sempre o mais completo possível”, disse o diretor do torneio, João Zilhão.

O único torneio nacional que integra o circuito ATP conta com três portugueses até ao momento, depois de João Sousa, 80.º do mundo, ter garantido entrada direta no quadro principal.

Este número pode crescer para cinco através dos dois ‘wildcard’ que serão atribuídos, sendo que um deles será para o melhor tenista português no Cascais NextGen Tour.

A quarta edição do Millennium Estoril Open vai ser disputada entre 28 de abril e 06 de maio, no Clube de Ténis do Estoril, com a fase do ‘qualifying’ a decorrer nos dois primeiros dias.