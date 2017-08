Gás e petróleo no Texas e economia dos EUA afetadas por inundações do Harvey

As graves inundações provocadas pela agora tempestade tropical Harvey nas refinarias do Texas podem ter consequências extensas a longo prazo para a indústria local do petróleo e do gás e da própria economia norte-americana.





Com grande parte da capital do Texas, Houston, debaixo de água e com previsões de agravamento da situação, devido às fortes chuvas esperadas para os próximos dias, é ainda desconhecida a extensão dos prejuízos, mas a agência noticiosa AP já escreve serem previsíveis grandes perdas.

As principais instalações de petróleo e gás ao longo da costa do golfo do Texas fecharam temporariamente e as inundações nas áreas de Houston e Beaumont podem afetar seriamente o armazenamento e o transporte de gasolina

Os especialistas preveem já que os preços da gasolina subam 25 centavos por galão (cerca de 3,8 litros).

Pelo menos duas pessoas morreram à passagem do furacão 'Harvey', agora transformada em tempestade tropical, pelo sudeste do estado norte-americano do Texas, onde causou inundações.





Percorra a galeria de imagens acima