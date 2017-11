GAL passam a poder candidatar-se a projetos de cooperação interterritorial e transnacional

De acordo com uma nota de imprensa do GACS, os apoios previstos para o efeito, no âmbito do programa PRORURAL+, pretendem promover a valorização não agrícola de zonas rurais e a consolidação do respetivo tecido económico, social, cultural e ambiental.

Além disso, é objetivo da nova portaria promover a conjugação e a otimização da aplicação dos recursos operacionais, humanos e financeiros dos vários territórios rurais.

As novas regras passam a contemplar como despesas elegíveis obras de recuperação e beneficiação de edifícios, compra de máquinas e equipamentos novos, designadamente informáticos, sistemas energéticos para consumo próprio, utilizando fontes renováveis de energia.

Os apoios assumem a forma de subvenção não reembolsável, comparticipada em 85% pelo FEADER e 15% pelo orçamento regional.