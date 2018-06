Gabriel o Pensador, Crazy Town e Miguel Araújo nas Festas da Praia 2018

“Acho que é um cartaz bastante equilibrado e bastante diversificado, para vários públicos e penso que vai ser do agrado do público da Praia da Vitória e dos Açores em geral”, adiantou sexta-feira, em conferência de imprensa, Adelino Jesus, da empresa MIA, que venceu o concurso para a concessão do espaço Music Resort, principal recinto das Festas da Praia.

As festas arrancam com a banda portuguesa de rock alternativo Blasted Mechanism, no dia 03 de agosto, seguindo-se a jovem cantora Bárbara Bandeira, no dia 04.

Blaya, que integrava a banda Buraka Som Sistema, atua no dia 05, o rapper Dillaz no dia seguinte e a banda norte-americana Crazy Town no dia 07.

O cantor de origem cabo-verdiana Nelson Freitas sobe ao palco do Music Resort no dia 08, seguindo-se a jovem cantora Carolina Deslandes, no dia 09, e Miguel Araújo, antigo membro dos Azeitonas, no dia 10.

O cartaz encerra com o rapper brasileiro Gabriel o Pensador, presença habitual em festivais de Verão nos Açores.

O recinto dos espetáculos, que encerra este ano duas horas mais cedo, às 04:00, terá ainda dois espetáculos de DJ por noite, com nomes como Souza, Krash, Putzgrilla, Karetus, Yen Sung, Sherpa e Sebastian Hooft, entre outros.

Segundo o presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória, Tibério Dinis, a opção pelo encerramento mais cedo prendeu-se com o bem-estar dos moradores que residem perto do recinto e com a prevenção de dependências.

Este ano, o município da Praia da Vitória decidiu concessionar o espaço do Music Resort, tendo convidado três empresas regionais que já tinham trabalhado na organização das Festas da Praia, das quais duas apresentaram propostas, tendo vencido o concurso a MIA.

“Foi pedido à empresa que tivéssemos um cartaz mais variado para satisfazer faixas etárias diferentes e penso que isto está minimamente correspondente”, salientou o vereador da Câmara Municipal da Praia da Vitória com o pelouro da Cultura, Carlos Armando Costa.

O valor da concessão ronda os 85 mil euros, com IVA incluído, e a autarquia assume os custos com os direitos de autor e presta apoio logística.

O preço dos ingressos mantém-se igual às edições anteriores, sendo o geral 35 euros e o diário 15.

Durante 10 dias, as Festas da Praia incluem ainda espetáculos musicais gratuitos, cortejos, touradas, artesanato, gastronomia e atividades desportivas, entre outras.