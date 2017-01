Futuro dos meios de comunicação é de "entidade certificadora" (com vídeo)

Filipe Carrera, um dos nomes mais reputados em Portugal no que ao marketing digital diz respeito, foi ontem protagonista da conferência "Tendências nos Social Media para 2017".



Com base naquilo que aconteceu em 2016, e em tecnologias que entretanto já foram divulgadas, quais é que são, efetivamente, as tendências para 2017 no que concerne aos Social Media?

Em relação ao que aconteceu em 2016, vemos várias coisas que são o culminar de algo que já existia, como por exemplo a realidade aumentada. A realidade aumentada, com o jogo Pokémon Go, tornou-se algo mais visível, e este ano de 2017 vamos ver a consolidação dessa realidade associada à partilha. [Outra tendência] é o vídeo. Fenómenos como o snapchat são muito importantes no sentido de consolidar essa componente . O vídeo vai ser cada vez mais uma linguagem, uma forma de comunicar mais abrangente, porque vemos uma geração que se habituou a fazer vídeo, habituou-se a comunicar por vídeo, e isso [nota-se através do] crescimento do snapchat ou do whatsaap, em que o vídeo é cada vez mais preponderante.

No que toca ao vídeo, as transmissões em direto têm vindo a ganhar cada vez mais terreno?

Sim. Um bom exemplo é o facebook live, também porque os fornecedores das plataformas estão a apostar no vídeo. No feed do facebook, quem está a fazer uma transmissão tem mais visualizações do que aquela pessoa que coloca somente uma fotografia ou até um vídeo não transmitido em direto.

