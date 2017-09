Futuro da agricultura nos Açores passa pela contínua modernização das explorações

“A estratégia do Governo relativamente ao futuro da agricultura é continuar com a aposta na melhoria das explorações agrícolas, na dotação de melhores infraestruturas, para que, cada vez mais, a qualidade dos produtos açorianos seja uma referência não só no mercado interno, mas principalmente no mercado externo”, afirmou Fernando Sousa, citado em nota do GACS.



O Diretor Regional salientou também que o futuro da economia agrícola açoriana tem que ter em conta a necessidade de contribuir para a melhoria do rendimento dos agricultores, ajudando, por exemplo a vender os bons produtos açorianos em novos mercados.



Fernando Sousa frisou que a produção agrícola no arquipélago é “muito respeitadora do ambiente e da natureza”, daí que os agricultores consigam obter “produtos agrícolas excecionais”.



A aposta na produção biológica é uma tendência internacional a que os Açores não estão alheios, salientando Fernando Sousa que está a ser delineada uma estratégia regional para a produção em modo biológico.



“A Região já tem atualmente organizações que se juntaram para enveredar por este modo de produção e isso é muito benéfico para os Açores”, afirmou Fernando Sousa, acrescentando que cinco anos é, em média, o tempo que um projeto deste género demora até estar totalmente consolidado.



O Diretor Regional apontou que, no caso dos animais, a conversão para o modo biológico leva cerca de seis meses, mas no que diz respeito as pastagens já requer entre 18 e 24 meses.