Futebolista Ruben Semedo detido por agressão

Segundo o jornal Las Provincias, em causa está uma queixa apresentada em 12 de fevereiro contra Ruben Semedo e outros dois homens, um dos quais seu primo.

O denunciante acusou os três homens de lhe terem entrado em casa para roubar dinheiro, de terem disparado para o intimidarem, e de o terem agredido.

Este não é o primeiro caso policial de Ruben Semedo, que vai ser julgado em Espanha devido a alegando envolvimento em incidente com pistola nas imediações de um bar de alterne em Valência, em novembro de 2017.

O jornal Las Provincias noticia que o jovem de 23 anos, transferido do Sporting para o Villarreal no verão de 2017, está a contas com a justiça, que investiga o seu envolvimento no incidente, numa altura em que estava de baixa, devido a lesão.