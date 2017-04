Futebolista Clemente Ventura é o mandatário para a juventude da candidatura de Cristina Calisto

O jogador do Santa Clara, Clemente Ventura é o mandatário para a juventude da candidatura do PS à Câmara da Lagoa, nos Açores, encabeçada por Cristina Calisto Decq Mota, atual autarca.



"Mais conhecido como Clemente, é natural de Santa Cruz, sempre foi amante do desporto e praticou várias modalidades no concelho onde nasceu e cresceu, nomeadamente basquetebol e futebol", adianta uma nota de imprensa do PS Lagoa, acrescentando que o mandatário tem 33 anos, é casado e jogador de futebol profissional.

Segundo o PS Lagoa, Clemente é "uma referência no desporto dos Açores, e quem com ela contacta verifica, claramente, o imenso orgulho com que fala e defende a Lagoa e as suas gentes".