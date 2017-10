Furacão Ophelia sobe para categoria 3

A intensidade dos furacões foi classificada, no início da década de 70, por Herbert Saffir e Robert Simpson, sendo o seu potencial destruidor baseado nos valores da pressão atmosférica, velocidade do vento e sobre-elevação do nível médio do mar.



Esta escala, designada como Escala Saffir-Simpson, permite determinar a intensidade de um furacão com valores entre 1 e 5.



Assim um furacão de categoria 3 carateriza-se por apresentar ventos de velocidade entre 178 - 209 quilometros hora.

Recorde-se que a aproximação do furacão Ophelia e a passagem de uma superfície frontal fria levou o IPMA a emitir vário avisos meteorológicos para sete ilhas dos Açores.

Em São Miguel e Santa Maria o aviso vermelho para precipitação forte vigora entre as 18:00 e as 24:00 de hoje. Este é antecedido de um aviso laranja também para chuva a desde as 12:00 e por um amarelo até esta hora.

Nestas duas ilhas vigora também aviso laranja para vento (entre as 12:00 de hoje e as 6:00 de domingo) e amarelo para agitação marítima, no mesmo período, e, ainda, de trovoada ao longo da tarde e noite.

No grupo central, ilhas do Faial, Pico, Graciosa, Terceira e São Jorge, o aviso vermelho mantém-se entre as 12:00 e as 18:00 para chuva forte, mas antes está sob aviso laranja. Há ainda aviso amarelo para trovoada.

O aviso vermelho é o mais grave de uma escala de quatro e representa uma situação meteorológica de risco extremo. O aviso laranja é o segundo da escala e indica situação meteorológica de risco moderado a elevado. O aviso amarelo é o terceiro da escala e revela uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.