Fundos europeus atingem 5 mil milhões em 2020

Na capa, o estudo da FLAD que concluiu que os fundos da União Europeia ajudaram os Açores a progredir nos últimos 30 anos, mas não ajudaram a solucionar problemas estruturais na Saúde e na Educação



A primeira página do jornal Açoriano Oriental destaca ainda as médias dos alunos do Ensino Secundário nos exames nacionais e o protesto do PPM no parlamento por causa do que o deputado Paulo Estêvão diz ser um "ataque" à liberdade de expressão.

As limitações da Aurora Social que está entre espaços provisórios e o aparecimento de "dragões azuis" no mar dos Açores são outros destaques do Regional na página de abertura do diário.

O desporto chama à capa sobre o Operário e o União Sportiva.