Fundos e vistos atrasam obras das câmaras

Problemas na obtenção de vistos do Tribunal de Contas e atraso na regulamentação dos fundos da União Europeia dificultaram arranque de obras autárquicas. Construções aceleram em ano eleitoral.



O destaque fotográfico vai para a cedência de um terreno na Lagoa para a construção de um hospital privado.

Prisão efetiva para dono de bar que abusou de mulher.

Testes com sol e chuva e alguns despistes no arranque do Azores Airlines Rallye