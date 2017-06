Fundo Ambiental já executou 31 milhões de euros em vários projetos

O Fundo Ambiental teve uma receita de 46 milhões de euros em seis meses de atividade, dos quais foram executados 31 milhões para apoiar projetos em áreas como os recursos hídricos e conservação da natureza, anunciou o Governo.



Fazendo um balanço da iniciativa criada a 01 de janeiro pelo Governo, o Ministério do Ambiente adianta, em comunicado, que foram aplicados até agora 31 milhões de euros em intervenções nos recursos hídricos, na conservação da natureza e em "projetos exemplares de produção de energia elétrica por fontes alternativas".

Informa ainda que encerrou recentemente o aviso dirigido às cidades de média dimensão para apresentação de candidatura ao programa 'Living Labs' (Laboratórios Vivos para a Descarbonização).

Com uma dotação máxima de um milhão de euros, este programa tem por finalidade "apoiar os municípios que apresentem propostas inovadoras com vista à melhoria da qualidade de vida dos cidadãos e das comunidades, fomentando a descarbonização através de soluções tecnológicas que aumentem a eficiência e reduzam o consumo de energia".

Segundo o ministério, foram recebidas 35 candidaturas de municípios a este programa, as quais serão apreciadas até ao final de julho, prevendo-se a aprovação de um máximo de doze candidaturas.

O Ministério do Ambiente refere ainda que, é através do Fundo Ambiental, que é pago o apoio para a aquisição de carros elétricos (2.250 euros aos cidadãos ou empresas que os adquiram), contribuindo para "a melhoria da qualidade do ar, da redução dos níveis de ruído e para a desaceleração do processo de alterações climáticas".

Até ao momento, foram registados 560 pedidos de incentivo para aquisição de veículos elétricos, que "termina assim que forem atribuídas as primeiras mil unidades de incentivo", adianta.

O Governo lembra ainda que está aberto o aviso para financiar o Programa Apoiar a Transição para uma Economia Circular.

Com uma dotação de um milhão de euros, este programa financiará um máximo de 20 candidaturas de empresas ou das suas associações para a realização de estudos de modelos de negócios "circulares" que preservem, restaurem ou regenerem os recursos e reduzam ao máximo a dependência da extração ou importação de matérias-primas.

Cada candidatura aprovada receberá um montante fixo de 50 mil euros.