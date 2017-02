Funcionários públicos têm dispensa de serviço para participarem nas Romarias Quaresmais

O Presidente do Governo dispensa trabalhadores da Administração Pública Regional que pretendam participar nas Romarias Quaresmais.



O Presidente do Governo dos Açores determinou a dispensa de serviço para os trabalhadores da Administração Pública Regional que pretendam participar nas Romarias Quaresmais que se realizam nas ilhas Graciosa, São Miguel e Terceira.



Segundo nota do Gacs, esta dispensa de serviço, de acordo com despacho assinado por Vasco Cordeiro, hoje publicado em Jornal Oficial, é feita sem prejuízo de quaisquer direitos e regalias e desde que fique assegurado o normal funcionamento dos serviços públicos.