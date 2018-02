Funcionários públicos com tolerância de ponto no Carnaval e dispensa para Romarias

O Presidente do Governo dos Açores, Vasco Cordeiro, concedeu tolerância de ponto aos trabalhadores da Administração Pública Regional na terça-feira de Carnaval, dia 13 de fevereiro.

A decisão consta de um despacho hoje publicado em Jornal Oficial, que determina ainda a tolerância de ponto para os trabalhadores da Administração Pública Regional da ilha Terceira na tarde do dia 12 de fevereiro e na manhã do dia 14 de fevereiro, “atendendo à especificidade, importância e período tradicional de realização das 'danças' e 'bailinhos' caraterísticos da ilha", refere nota publicada esta manhã no Gacs.

Um outro despacho assinado por Vasco Cordeiro determina que ficam dispensados de serviço, sem prejuízo de quaisquer direitos e regalias, os trabalhadores da Administração Pública Regional que queiram participar nas Romarias que se realizam em São Miguel, Terceira e Graciosa no período da Quaresma, desde que fique assegurado o normal funcionamento dos serviços públicos.