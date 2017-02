Funcionários públicos com tolerância de ponto no Carnaval

O Presidente do Governo dos Açores, Vasco Cordeiro, concedeu tolerância de ponto aos trabalhadores da Administração Pública Regional na terça-feira de Carnaval, dia 28 de fevereiro.



De acordo com nota do Gacs, a decisão consta de um despacho hoje publicado em Jornal Oficial, que determina ainda a tolerância de ponto para os trabalhadores da Administração Pública Regional da ilha Terceira na tarde do dia 27 de fevereiro e na manhã do dia 1 de março, “atendendo à especificidade, importância e período tradicional de realização das 'danças' e 'bailinhos' característicos da ilha”.