Funcionários da Câmara da Praia da Vitória recebem formação para prevenir incêndios

A iniciativa partiu da Câmara Municípal da Praia da Vitória e foi desenvolvida em conjunto com a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários da Praia da Vitória e o Centro de Formação da Administração Pública dos Açores, visando reforçar as competências de intervenção daqueles funcionários em caso de emergência.



Segundo Carlos Armando, vereador com competência na área da Proteção Civil, "estas iniciativas visam reforçar as competências dos funcionários na utilização dos instrumentos denominados de primeira intervenção, nomeadamente extintores, bocas de incêndio do tipo carretel e mantas ignífugas. O conhecimento adquirido contribuirá para a sensibilização dos mesmos na avaliação dos locais em risco de incêndio e, acima de tudo, na prevenção e combate de pequenos fogos que possam surgir nos edifícios e nos recintos que integram o universo municipal".



De acordo com uma nota informativa municipal, as ações de formação tiveram lugar no Centro de Formações do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, em Angra do Heroísmo, e nas instalações dos Bombeiros Voluntários da Praia da Vitória.