Funcionárias do governo detidas por desvio de 400 mil euros

A edição desta quarta-feira dá destaque ao caso que ainda está a ser investigado pela Polícia judiciária, mas que já levou à detenção de duas funcionárias do Fundo Regional de Coesão por suspeita de desvio de dinheiro



Na capa, destaque ainda para o anúncio de que estão a ser equacionadas novas medidas de intervenção na Lagoa das Furnas para reverter o processo de eutrofização, bem como para o investimento da Unileite, a reeleição de Duarte Freitas no PSD/A, a alteração às regras de atendimento na Urgência do hospital, e a escolha do filho de um micaelense para dirigir a Fundação Obama.

O Desporto faz chamada na primeira página para um estágio de patinagem com o selecionador de Itália.